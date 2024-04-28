泳手捲禁藥風波 中方狂轟外媒歪曲

稱積極配合WADA評審

聲明表示，2021年曲美他嗪污染事件發生之後，中國反興奮劑中心第一時間展開深入細緻的調查。根據調查結果、專家意見，結合相關證據，最終認定這是運動員在參加賽事期間，在完全不知情的情況下攝入了受到曲美他嗪污染的食物導致的偶發性、群體性事件，因此判定所涉運動員在此事件中均無過錯或無疏忽，決定不再對其提起興奮劑違規的指控。中國反興奮劑中心向WADA和世界泳聯（FINA）及時通報調查進展，並提供了調查證據、處理決定和全部案卷材料，調查結論和處理決定得到了上述兩間機構的一致認可。