台藍營立委抵北京 共商兩岸發展

【本報綜合報道】中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧昨天在北京，會見由國民黨立委傅崐萁率領的國民黨民意代表參訪團。他期望國民黨民意代表發揮積極作用，共同推動兩岸關係發展。也希望兩岸同胞特別是青年一代，多參與到兩岸交流交往中來，共同開創兩岸關係美好未來。

陸方堅持九二共識 王滬寧稱，陸方堅持一個中國原則及九二共識，堅決反對「台獨」分裂活動及外部勢力干涉，持續推動兩岸交流合作、融合發展，與台灣同胞一道為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。他提到兩岸同胞同屬中華民族，要秉持民族大義，攜手共創民族復興、共享盛世榮耀，又指把為兩岸同胞謀福祉作為發展兩岸關係出發點和落腳點，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，願同台灣同胞共享中國式現代化發展機遇，共創中華民族綿長福祉。

傅崐萁則稱，兩岸同胞同文同種同血脈同祖先，同屬中華民族，是一家人，希望在國共兩黨共同政治基礎上，促進兩岸交流合作、同胞互相往來，共同維護台海和平，推動兩岸關係重返和平發展正軌，增進兩岸同胞利益福祉，共創美好未來。