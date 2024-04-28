台國防部發言人 料7月卸任

孫立方健康亮紅燈 提早退伍獲准 台灣候任總統賴清德日前公布新內閣名單，確認國防部長邱國正不會留任，將由文人出身的顧立雄接任。由邱國正欽點的國防部發言人孫立方，以健康理由提出請辭並獲邱國正同意，預計7月1日退伍。

孫立方升任少將才兩年，未來還有6年才達退役年齡，但日前向邱國正口頭請辭，邱國正體諒孫立方身體狀況後勉強同意，但希望能繼續協助新任國防部長，並訓練下一任發言人方便交接。國防部發言人除了邏輯清晰，思路靈活及條理分明外，還必須充分了解部長的想法，如實向外說明。由於幾乎沒有任何休假，甚至回家一趟都很難，且因部隊習性等，每天真正能休息的時間遠低於4小時，長期累積下來讓孫立方身體亮起紅燈。

孫立方的繼任人選，包括陸軍司令部政綜組組長林奕杰、政戰學院副院長李明倫、空軍司令部公共事務組組長王自立、國防部政戰局政綜處處長張景泰等各軍種資深政戰上校。孫立方是唯一赴美國國防資訊學校受訓的國防部發言人，擔任軍媒《青年日報》社長期間，改為即採即發的工作模式，並大量製作各式影像及影音，強化軍方宣傳。

解放軍11架次軍機飛近台 另一方面，台灣國防部表示，昨日早上9時30分起，陸續偵獲解放軍蘇30戰機、空警500空中預警機及無人機等各型主、輔戰機22架次出海活動，其中11架次逾越海峽中線進入台灣北、中部空域，配合解放軍艦隻執行「聯合戰備警巡」。台軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置導彈系統適切應處。廣東海事局昨日發布航行警告，今日至周二每天早上8時至下午4時，南海部分海域舉行射擊訓練，禁止船隻駛入。本報綜合報道