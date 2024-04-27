兩岸國際

偕走失柴犬拍照尋主 帥警誘人
台灣台南永康分局大灣派出所周三接到一隻走失的白色柴犬，並為狗狗拍照上傳社交網，希望飼主盡快認領，詎料與狗狗一同拍照的男警因帥氣靦覥的外表，意外引發大批網民關注。不少網民紛紛表示要把男警領回家，更有網民笑稱自己走失，要到派出所登記。
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