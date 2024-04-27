婦遇禍截肢甚憂愁 受殘疾狗鼓勵奮鬥

美國馬里蘭州一名女子2017年因遭遇嚴重事故導致脊髓受傷，不僅從此無法行走，右手肘部以上也被截肢。正值人生谷底之際，她偶然在網上看見一隻又聾又盲的殘疾網紅狗，並被對方不畏困難的活力所感動。她6年來一直在網上關注小狗，並於3年前與小狗主人取得聯繫，至上月終於如願以償可以與小狗見面。

美媒周四報道，56歲本內特（Steph Bennett）遭遇事故後原本一蹶不振，只想在療養院房間孤獨思考並瀏覽社交媒體，期間偶然發現了上述網紅狗，從此就成為了對方的粉絲。她在寫給小狗的主人、獸醫夏皮羅（Melissa Shapiro）的信中表示：「我在那個可愛小靈魂的韌性中找到了很多靈感，如果這隻可愛的小狗能夠克服困難並過上有目標的生活，那麼我也能做到，從第一天起，小狗就是我的導師。」

夏皮羅在2017年3月收養了這隻殘疾狗，其後一直在社交媒體上發布其資訊。在獲知本內特的經歷後，兩人一直保持聯繫，希望在某個時候找到見面的機會。踏入今年，夏皮羅帶着小狗前往美國東部的大部分地區，參觀了當地療養院和學校，期間專程前往本內特的住處，讓對方與小狗共處了大約一小時的時間。

終得償所願晤小狗 對於能夠見到朝思暮想的小狗，本內特指自己難以用語言描述興奮之情。她又稱至今仍然每天都受到小狗的鼓勵，小狗鼓勵她不要為自己的差異感到羞恥，而應該擁抱差異，並教會自己保持耐心和創造力，以及跳出框架思考。本報綜合報道