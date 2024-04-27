日傳已入AUKUS 華斥美英澳搞分裂

【本報綜合報道】對於外界流傳，日本已正式加入英美澳「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS），加拿大亦有意增加部署潛艇，藉此應對中俄在北極地區活動，中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙周四表示，中方對此嚴重關切，堅決反對製造分裂對抗、搞陣營對立。

吳謙指，中方對任何國家發展正常軍事合作關係持開放態度，但堅決反對有關國家拼湊排他性「小圈子」，堅決反對任何針對中方雙邊或多邊軍事同盟。

中方籲日於軍事安全謹慎 此外，吳謙重申亞太是和平發展大舞台，不應成為地緣博弈競技場，中國是各國合作夥伴，不是任何國家挑戰。他批評美英澳不顧區域國家及國際社會普遍擔憂，不斷釋放擴員信號，嚴重衝擊亞太地區和平穩定，不少地區國家對此深感憂慮。

談及日本時，吳謙指由於歷史及現實原因，日方軍事安全動向一直備受亞洲鄰國及國際社會關注，應當深刻吸取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行，其他國家也應當切實履行國際義務，不要做破壞地區及世界和平穩定事情。

吳謙