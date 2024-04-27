75特種兵撤乍得在即 美在非反恐再受打擊

不經外交渠道致函 疑乍軍與政府談判策略 美國拜登政府的非洲中部及西部地區反恐政策再受打擊，繼尼日爾早前要求美國撤走駐軍後，鄰國乍得要求駐當地的部分美國士兵撤離。美國官員周四證實，未來數天將撤走部署乍得首都恩賈梅納的75名美國陸軍特種部隊成員。

知情美國官員表示，乍得政府本月撰寫信件給美國駐當地國防武官，而非經官方外交渠道致函，讓美國外交及軍事官員感到措手不及和困惑。信中沒有直接命令美國士兵撤走，但提到部署恩賈梅納一個軍事基地的特別行動特遣部隊，該部隊包括來自美國亞拉巴馬州國民警衞軍第20特種部隊的陸軍特種部隊人員，該基地是協調美國行動的重要樞紐。美國駐當地大使館及其他負責顧問工作的軍事人員不受影響。

料5‧1完成退往德國 一些美國現任及前任官員表示，信件可能是乍得軍方和政府的談判策略，目的是在該國5月6日大選前向美國施壓，達成一項更有利的協議。與美國從尼日爾撤軍不同，從乍得撤兵可能只是暫時性，期間外交官會談判是否可以達成新的部隊地位協議；如果達成協議，美國軍事顧問又是否可以返回乍得。美國官員認為，除非最後一刻出現外交進展，否則美國軍方本周末開始撤出乍得前往德國，並且5月1日完成。

美國國防部發言人回應時表示，隨着與乍得官員的談判繼續進行，美國非洲司令部目前計劃從乍得重新部署部分美方部隊，其中一部分已經計劃撤離，強調這臨時步驟是雙方安全合作持續審查一部分，安全合作將在5月6日的乍得總統選舉後恢復。本報綜合報道