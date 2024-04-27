反猶太學運蔓延 南加州大學取消畢業禮

【本報綜合報道】美國反猶太學運持續蔓延，位於加州洛杉磯的南加州大學周四有93名學生因在校園示威被捕，校方取消原定下月10日舉行的畢業典禮。喬治亞州亞特蘭大的埃默里大學同日亦讓警方入內清場，多人被捕。

埃默里大學 警催淚氣清場 數百名學生在南加州大學抗議，警方進入校園執法，指控他們非法侵入，下令拆除一個營地。大學發表聲明指出，因安全原因無法舉辦可能有6.5萬名學生及親友出席的畢業典禮主要儀式。另外，埃默里大學表示，周四上午有數十名示威者闖入校園在廣場搭建帳篷，校方不容許校園內的破壞行為或其他犯罪活動，所以請求警方出動。清場期間，警方施放催淚氣體控制人群，10多人被戴上手銬帶走，包括該校哲學系主任。

以巴戰事持續下，美國社會對拜登政府的對以政策不滿加劇，近日國務院中東及北非事務發言人拉里特（Hala Rharrit）宣布辭職，以抗議美國的政策，這是國務院至少第3名高層官員因以巴問題辭職。