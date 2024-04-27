哈馬斯高層：以入侵拉法亦無法實現目標

【本報綜合報道】以色列軍方揚言準備好進攻巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法，只待政府一聲令下即可行動。惟回教激進組織哈馬斯的高級官員哈馬德周四接受訪問時揚言，即使以色列入侵拉法，也將無法實現擊敗哈馬斯及解救人質的既定目標。

指以方無意談判 身在卡塔爾的哈馬德在接受電話採訪時聲稱，以色列花上近7個月時間入侵加薩地帶所有地區，摧毀很多地方，但目前為止都沒有實現消滅哈馬斯或是救回人質的主要目標。他指出，哈馬斯已經與衝突各方討論以色列入侵拉法的嚴重性，進攻當地毫無疑問威脅談判，這代表以方有意繼續戰爭及侵略，無意繼續談判並達成協議。

以色列傳媒引述沒有透露姓名官員消息報道，埃及代表團周五前往以色列，啟動新一輪以哈停火及交換人質談判。哈馬德指摘，以色列總理內塔尼亞胡操縱及拖延，欺騙以色列公眾及國際社會，讓他們相信談判正在進行。他指出，卡塔爾與埃及正在為達成協議作出巨大努力，但不幸的是以色列處理此事方式是愚蠢及非常混亂。

哈馬德