以總理傳已准軍方地面進攻拉法
【本報綜合報道】以色列進攻巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法如箭在弦，以色列傳媒周四報道，以色列總理內塔尼亞胡已經批准軍方在拉法展開地面行動，但尚未下達執行命令，預計快將從該市撤離平民，為發動地面行動作準備。
拉法集結數十輛坦克裝甲車
戰時內閣周四在特拉維夫軍事總部召開會議，討論如何消滅拉法及其他地方的回教激進組織哈馬斯部隊，意味進攻拉法的準備工作似乎正在加速進行。巴勒斯坦駐聯合國代表對拉法將發生的事而感到擔憂，形容目前警戒級別非常高。
早前有報道指出，以色列國防軍可以在收到政府命令後即展開進攻拉法的行動，在準備過程中，看守加薩地帶中部走廊的納哈爾旅撤出，與第162師一起就包括進攻拉法在內的未來作戰進行訓練，加薩地帶中部兩個預備旅接替納哈爾旅。美國傳媒報道，以軍在拉法集結數十輛坦克及裝甲車，似乎為入侵作準備。
以色列傳媒引述以色列官員報道，戰時內閣會討論與哈馬斯交換人質談判的新倡議，但官員強調這只是以色列內部的討論，「並不意味哈馬斯或調解人已經提出要約」。亦有報道引述以色列外交官員透露，若有可能達成交換人質協議的話，以色列會停止進攻拉法，但在此之前，「沒有計劃推遲已計劃好的事情」。在戰時內閣會議期間，一批人質親屬及其支持者在軍事總部外抗議，要求以色列政府與哈馬斯達成交換人質協議。
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