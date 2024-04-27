以總理傳已准軍方地面進攻拉法

早前有報道指出，以色列國防軍可以在收到政府命令後即展開進攻拉法的行動，在準備過程中，看守加薩地帶中部走廊的納哈爾旅撤出，與第162師一起就包括進攻拉法在內的未來作戰進行訓練，加薩地帶中部兩個預備旅接替納哈爾旅。美國傳媒報道，以軍在拉法集結數十輛坦克及裝甲車，似乎為入侵作準備。

以色列傳媒引述以色列官員報道，戰時內閣會討論與哈馬斯交換人質談判的新倡議，但官員強調這只是以色列內部的討論，「並不意味哈馬斯或調解人已經提出要約」。亦有報道引述以色列外交官員透露，若有可能達成交換人質協議的話，以色列會停止進攻拉法，但在此之前，「沒有計劃推遲已計劃好的事情」。在戰時內閣會議期間，一批人質親屬及其支持者在軍事總部外抗議，要求以色列政府與哈馬斯達成交換人質協議。