美軍加薩建臨時碼頭 以色列將派兵保護

助運送物資 先於塞浦路斯檢視 以色列對巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動，引發當地嚴重人道主義危機。為了加快援助物資進入加薩地帶，美國國防部周四表示已經開始在當地中部沿岸建設臨時碼頭，預計下月初啟用，以色列國防軍將保護執行任務的美方人員。

美國國防部發言人賴德表示，美軍艦艇已經開始建造海上臨時碼頭及堤道的初始階段；碼頭長度約550米，寬度足以容納兩條行車線供貨車行駛。一名美國高級官員透露，人道主義物資經海路運往加薩地帶前，先在塞浦路斯接受以色列檢查，到達碼頭後仍然需通過以方陸地檢查站，再由第三方駕駛貨車從碼頭駛向海灘，預料碼頭最初每天可以處理90輛貨車的物資，全面投入運作後每天可以處理數量增至最多150輛。美國軍方派出約1,000人支援行動，包括在塞浦路斯及以色列的協調小組。

外界憂美捲以哈衝突 以色列傳媒報道，臨時碼頭位於加薩城西南方，但上址近日曾經遭受迫擊炮襲擊，令外界憂慮美國士兵有捲入以色列與回教激進組織哈馬斯衝突風險。賴德表示，五角大樓正在追蹤加薩地帶的迫擊炮襲擊，強調美方未運送物資到碼頭區域，亦沒有士兵身處當地。暫時未有組織承認責任，聯合國表示無人受傷；一名哈馬斯官員向美國傳媒表示，哈馬斯將對任何參與臨時碼頭建設項目的外國軍隊作出「抵抗」。

以色列國防軍周四表示，批准建設臨時碼頭的「集體工作」，以方將提供安全及後勤支援；又稱參與建設臨時碼頭進一步展示，以色列國防軍致力與國際社會合作，確保人道主義援助持續運入加薩地帶給予平民人口。一名美國高級軍事官員透露，美方已經就進攻性及防禦性的措施進行排練，確保在臨時碼頭及堤道工作的美國士兵受保護，但承認最終完成建設及啟用的日期，取決於每天展開的安全形勢評估。

美國軍方目前繼續以空投方式，向加薩地帶平民區提供人道主義物資，但被國際人道主義組織批評是「治標不治本」，根本無法滿足當地平民需求，因此要求以色列擴大經陸路由貨車運送物資進入加薩地帶的規模，否則人道主義危機將持續惡化。本報綜合報道