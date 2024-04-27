美航母啟程 繞航南美秋季駐日
【本報綜合報道】美國海軍航空母艦喬治華盛頓號周四駛離維珍尼亞州諾福克海軍基地，前往美國南方司令部責任區展開代號「南方海洋2024年」部署行動，之後將會轉換母港，今年秋季取代姊妹艦列根號，再次成為前沿部署日本的美國航空母艦。
喬治華盛頓號將取代列根號部署
與喬治華盛頓號隨行的艦艇還有神盾驅逐艦波特號及補給艦約翰‧倫索爾號，它們將駛往南美洲並航經最南端合恩角，由大西洋進入太平洋。美國海軍表示，大部分喬治華盛頓號船員首次參與部署行動。美國傳媒周三報道，喬治華盛頓號今年夏天將在加州北島海軍航空站，與從日本回國的列根號「互換」身份，但最新公布的時間遲一季。喬治華盛頓號將繼2008年至2015年後，再次駐守日本神奈川縣橫須賀。
喬治華盛頓號當年完成首次前沿部署日本行動並由列根號接手後，回國進行大修換料升級工程，但受新冠疫情導致供應鏈、人手等問題惡化影響，原定4年的維修期延長至6年，2017年「入廠」直至去年重新交付美國海軍。此外，喬治華盛頓大修期間，5年內至少9名船員自殺身亡，軍方調查發現與艦上生活環境極為惡劣有關。
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