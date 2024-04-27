美航母啟程 繞航南美秋季駐日

喬治華盛頓號將取代列根號部署

與喬治華盛頓號隨行的艦艇還有神盾驅逐艦波特號及補給艦約翰‧倫索爾號，它們將駛往南美洲並航經最南端合恩角，由大西洋進入太平洋。美國海軍表示，大部分喬治華盛頓號船員首次參與部署行動。美國傳媒周三報道，喬治華盛頓號今年夏天將在加州北島海軍航空站，與從日本回國的列根號「互換」身份，但最新公布的時間遲一季。喬治華盛頓號將繼2008年至2015年後，再次駐守日本神奈川縣橫須賀。