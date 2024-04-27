美新反導雷達交付 將全面運作

【本報綜合報道】美國正在更新陸基導彈防禦系統，除了研製新一代截擊來襲洲際彈道導彈的攔截器外，同時部署強化對空監視的長程識別雷達。美國傳媒周三報道，長程識別雷達已經正式交付美國導彈防禦局，快將展開過渡至全面運作的狀態。

已開始收集太空數據 美國防務企業洛歇馬丁周一宣布，位於阿拉斯加州克利爾太空軍基地的長程識別雷達完成最終驗收，正式交付美國導彈防禦局，以便作出作戰能力基線決定才由美國太空軍操作，但長程識別雷達已經開始為美國太空軍收集太空領域意識數據。長程識別雷達能夠同時對多個小型空中目標實施遠距離搜索及追蹤，包括所有類別的彈道導彈，其識別能力使之分辨致命及非致命空中物體，例如區別來襲彈頭及誘餌。

美國導彈防禦局發言人向美國傳媒表示，美國太空軍計劃2025財政年度第二季為長程識別雷達展開最終作戰驗收，但報道提到進度比原定計劃延遲至少兩年。美國導彈防禦局指出，作戰能力基線用於判斷長程識別雷達是否準備好由部隊操作，作為美國導彈防禦系統一部分運作；它今年12月正式加入美國導彈防禦局的作戰能力基線後，將用於支援現有的陸基中段防禦能力，應對主要來自北韓的長程導彈威脅。