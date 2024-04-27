波蘭134億元購韓多管火箭系統
【本報綜合報道】南韓韓華航空航太公司周四與波蘭國防部軍備局，簽署第二批K239多管火箭系統出口合約，總值2.3萬億韓圜（約134億港元）。
雙方代表在南韓慶尚南道昌原市的韓華第三廠區簽約，波蘭將獲得72套K239多管火箭系統、一批CGR080制導火箭彈及CTM290戰術彈道導彈。前者射程80公里，後者射程290公里。南韓及波蘭的國家銀行需要11月前簽訂融資合約，交易才生效。由於武器出口規模較大，出口國向購買國提供低息貸款是國際通行做法。波蘭計劃購買290套K239多管火箭系統，首批218套採購協議前年底簽署，金額為5萬億韓圜（約291億港元），交付完成時間是2026年。
強化國防 前年起自韓購武
為了強化國防抗衡俄羅斯，波蘭前年一口氣購買多款韓製武器，包括K2主戰坦克、K9自走榴彈炮、FA50輕型攻擊機、K239多管火箭系統，總值17萬億韓圜（約991億港元），為南韓有史以來的最大對外軍售合約。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：