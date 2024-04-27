波蘭134億元購韓多管火箭系統

雙方代表在南韓慶尚南道昌原市的韓華第三廠區簽約，波蘭將獲得72套K239多管火箭系統、一批CGR080制導火箭彈及CTM290戰術彈道導彈。前者射程80公里，後者射程290公里。南韓及波蘭的國家銀行需要11月前簽訂融資合約，交易才生效。由於武器出口規模較大，出口國向購買國提供低息貸款是國際通行做法。波蘭計劃購買290套K239多管火箭系統，首批218套採購協議前年底簽署，金額為5萬億韓圜（約291億港元），交付完成時間是2026年。