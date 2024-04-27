美468億元新援烏合約 交付需時包括防空彈藥

金額規模大 向企業下單才生產 美國援助烏克蘭法案獲得國會通過及總統拜登簽署後，美方隨即加快向烏方提供軍事裝備對抗俄羅斯。美國傳媒周四報道，繼前一天公布提供總值10億美元（約78億港元）武器後，美方最快周五宣布另一援烏合約，金額將是歷來規模最大之一，涉及最多60億美元（約468億港元），包括愛國者防空系統彈藥。

報道引述知情美國官員指出，即將公布對烏克蘭的援助內容，除了烏方目前有迫切需求的愛國者防空系統彈藥外，還有火炮彈藥、無人機、反無人機武器、戰機用空對空導彈、高機動火箭系統彈藥、國家先進地對空導彈系統彈藥。不過，這些援助軍事裝備利用從烏克蘭安全援助倡議調撥的資金，所以預計需要數月或數年才交付。烏克蘭安全援助倡議與直接從美國國防部庫存提取武器的援助方式不同，五角大樓向美國防務企業發出合約，對方為烏克蘭生產有關武器，因此無法短期內付運。

美國國防部長奧斯汀昨日與歐洲等地的國防官員舉行視像會議，討論對烏克蘭的國際援助，他在會上宣布前述的軍事援助。外界關注美國會否繼續向烏克蘭提供遠程版的短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統，美國參謀長聯席會議主席布朗周四在喬治敦大學回應時表示，只要烏克蘭獲得供應，有關武器將得到有效的運用。

美冀供遠程導彈可推動德 同時，法國傳媒周四引述美國官員報道，美國希望向烏克蘭「開綠燈」提供遠程版陸軍戰術導彈系統後，可推動德國改變一直堅守立場，同意向烏克蘭提供金牛座空射巡航導彈，認為美方已跟隨英國及法國提供遠程打擊武器，希望三國舉動可對德國產生影響，但強調援助金牛座空射巡航導彈與否都是德方決定。

俄指美資助恐怖主義活動 俄羅斯國防部高級官員阿勞迪諾夫周四警告，烏克蘭可能使用遠程版陸軍戰術導彈系統，打擊連接俄羅斯本土及克里米亞半島的克里米亞大橋，俄方將盡最大努力擊退這些攻擊。他說，美國試圖透過一籃子援助讓烏克蘭扭轉戰場形勢，形容美方資助恐怖主義活動，遠程版陸軍戰術導彈系統將用於發動對俄羅斯領土的恐怖襲擊。

俄羅斯駐美國大使安東洛夫指摘美國，向烏克蘭提供極危險的武器，但無助改變形勢；又稱俄羅斯軍隊既然已經擊落短程版的陸軍戰術導彈系統，更遑論是遠程版本。英國國防參謀長拉達金預測，烏克蘭將加強遠程打擊俄羅斯境內，雖然俄方遠程打擊較去年更有效，但更多西方國家武器援助以扭轉劣勢，因此長遠有利於烏方。本報綜合報道