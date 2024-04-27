少女被姦 檢察院撐刑事附帶民事訴訟

【本報綜合報道】上海市虹口區人民檢察院周二發布一宗案例，一名11歲少女遭母親前男友多次猥褻和姦淫，並被拍攝影片和照片。法院最終判男子犯強姦罪、猥褻兒童罪，判其合併執行有期徒刑16年，剝奪政治權利4年；同時支持受害人提起刑事附帶民事訴訟，為該市首例。

母親前男友犯案

虹口區檢察院經調查發現，受害人小花（化名）遭受侵害後產生了心理創傷。案發後，其母親已委託專業心理診所對其進行心理疏導。針對小花身心受創的實際情況及提起刑事附帶民事訴訟的需求，考慮到小花是未成年人，尚不能獨立保護自己的合法權益，訴訟能力和自我維權能力較弱，檢察機關支持其提起刑事附帶民事訴訟。最終，小花因心理治療和康復所花費用也得到了法院支持。