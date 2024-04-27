65%受訪者 稱身邊人曾遇彩禮爭拗

【本報綜合報道】內地多地仍保留彩禮習俗，但若情侶雙方談不妥數額，可能導致分手收場。內媒日前對1,001名受訪者進行一項調查顯示，65.3%受訪者表示身邊有人因彩禮產生矛盾的情況，其中19.1%受訪者更表示這種情況很多。

調查發現，只有28.2%的受訪者覺得周圍人基本能在彩禮問題上協商一致，很少產生矛盾，6.5%的受訪者不清楚。對於彩禮的看法，受訪者主要受家人、親戚（54.6%）和朋友、同學、同事（47.0%）的影響，其他還有鄰居、老鄉（41.4%）等，24.8%的受訪者表示沒人影響到自己。受訪者中，男性佔38.3%，女性61.7%；受訪者年齡方面，90後佔近八成；居住地方面，近七成受訪者來自一線或二線城市，來自縣城和農村不到10%。