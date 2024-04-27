上訪媽媽尋釁滋事案 不開庭二審

【本報綜合報道】湖南省永州市少女被迫賣淫案受害者母親、人稱「上訪媽媽」的唐慧，與其兄唐世科去年10月被永州市道縣法院以犯尋釁滋事罪，分別判處有期徒刑4年及3年半，二人提出上訴。永州市中級人民法院周一決定對唐慧兄妹涉嫌尋釁滋事罪一案不開庭審理。

內媒此前報道，公訴機關指控唐慧兄妹犯罪事實，涉宮外孕、鹼中毒及野生樟樹被採伐三宗尋釁滋事案。指控稱，2010年5月至2021年9月，上述兩人為達到非法牟取暴利或其他非法目的，採取追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，強拿硬要、佔用公私財物，惡意舉報、誣告陷害、在公共場所起哄鬧事，以及編造虛假訊息散布網絡。

律師續爭取無罪辯護 該案去年7月在道縣法院開庭審理，唐慧兄妹辯護律師為他們作了無罪辯護。在庭審上，唐慧陳述了長達27頁關於其被指定監視居住6個月裏，遭到非人虐待、刑訊逼供。對此，兩人向法院申請非法證據排除，被當時法院駁回。唐慧的辯護律師朱孝頂周三表示，近期他們將盡快提交辯護意見，繼續為唐慧兄妹二人作無罪辯護。

唐慧