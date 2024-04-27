深圳暴雨 發紅色預警兼停課 兩小時閃電1699次

廣東多地持續暴雨，廣州昨日一度提升至二級暴雨應急響應；深圳市氣象局昨晨在短短兩小時內錄得1,699次閃電，並一度發出暴雨紅色預警，全市停課。廣東省氣象台預計，今日及明日粵北和珠三角市縣繼續有局部暴雨或大暴雨。

昨晨7時55分，深圳市氣象局對光明區、寶安區、龍崗區、龍華區和坪山區發布暴雨紅色預警信號，全市進入暴雨緊急防禦狀態。寶安北部、光明、龍華等區昨晨出現狂風暴雨，最大降雨量為寶安北部老虎坑的95.9毫米，最大小時雨量76.7毫米，最大陣風龍華大浪11級（每秒28.7米）。

加強疏導渠內積水 當局呼籲市民做好防禦工作，遠離低窪易澇等危險區域，注意防禦暴雨及其引發的內澇、山洪、滑坡、泥石流、地面塌陷等災害。南沙道路出現大量積水，巴士、汽車駛過時濺起水花；有工人打開渠蓋，清走雜物以疏導積水。根據指引，市內託兒所、幼稚園和中小學停課。降雨主要集中在珠三角 、廣東東部，其中東莞、深圳、惠州、河源多個區縣發布19個最高級別的暴雨紅色預警。

雷暴雲團減弱下，深圳市於早上11時把暴雨紅色預警信號降級為黃色，解除全市雷雨大風橙色預警信號，發布全市雷電預警信號。隨着強降雨趨於結束，深圳市氣象台在下午1時解除全市暴雨黃色預警信號，但天氣不穩定，仍有雷陣雨，市民仍需注意遠離河道和危險邊坡等。

當局在下午3時45分解除全市雷電預警信號，預計今日當地雷雨頻密，仍有暴雨，呼籲民眾繼續關注最新預警預報訊息。

傳10失蹤者 3遇難 內媒早前已公布災情導致4人死亡，10人失聯。昨日另有報道指，失聯者中有5人是在清遠市連南縣區域失蹤，目前已有3人證實不幸遇難，搜救工作仍在進行中。本報綜合報道