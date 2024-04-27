3年5097人被起訴侵著作權

宮鳴

【本報綜合報道】最高人民檢察院黨組成員、副檢察長宮鳴周四表示，為持續加強犯罪懲治及民事行政檢察監督，2021至2023年間共受理審查起訴侵害著作權類犯罪5,097人，並會同國家版權局等部門，聯合掛牌督辦7批、超過300宗重大侵權盜版案。

為強化關鍵核心技術保護，最高檢自2021年起制訂保護、促進科技生產力發展13條檢察政策等文件，探索建立支持全面創新的知識產權檢察辦案新機制，截至去年，分別受理審查起訴侵害商業秘密犯罪862人、假冒農資知識產權刑事案件66件155人，旨在嚴厲懲治侵害企業知識產權犯罪行為，加強反壟斷和反不正當競爭檢察監督。

打擊惡意註冊 此外，針對知識產權惡意訴訟，宮鳴指從前年7月起，最高檢在全國部署開展知識產權惡意訴訟專項監督，指導廣東、北京、浙江、湖南等地辦理一批惡意訴訟監督案件。截至去年底，全國檢察機關透過提出抗訴和製發再審檢察建議監督法院再審6,144件，移送涉嫌犯罪線索153件。國家知識產權局根據最高檢移送的惡意註冊線索，把129件涉及奧林匹克標誌和英烈姓名的商標宣告無效。