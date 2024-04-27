馬祖無人島礁發現漁民 台海巡署跟進 疑屬大陸人

台灣陸軍馬祖防衞指揮部周四表示，在高登島附近離岸無人島礁發現一名身份待查的漁民，且對方並無登上高登主島，後續由海洋委員會海巡署處理。另有網傳消息指，涉事漁民可能來自大陸。

目前屬軍事管制區 馬祖列島位於台灣海峽正北方，面臨閩江口、連江口和羅源灣，距大陸最近點約9.25公里。主要由南竿島、北竿島、高登島、亮島、東莒島、西莒島、東引島、西引島及其附屬小島共36個島嶼、礁嶼組成。位於北竿西北方的高登島是全馬祖距離大陸最近的島嶼，目前仍屬軍事管制區。

台媒稱，連江縣北竿鄉一名漁民爆料，指周四下午出海釣魚行經有駐軍的高登島海域附近時，發現一艘疑似大陸漁船停泊在岸邊。台漁民拍攝相關照片後，通過社交軟件告知台灣軍方和海巡。

曾現陸漁民採海螺 目擊民眾強調，已多次看到大陸漁船靠近高登島礁，不算罕見，對方主要為採集附着在岸邊礁石上的海螺，且靠岸與採集須配合海水退潮，白天和夜晚都可能出現類似情況。

台灣馬防部政戰主任龔瓊玉表示，根據上述民眾發布的照片，經初步辨識後確認為高登島。該部門事後已派高登守備部隊編組前往搜尋，並通報海巡協處，最終在高登附近離岸無人島礁發現這名漁民。馬祖海巡隊長洪文泉亦回應稱，接獲報案後，隨即派船艇前往處理。本報綜合報道