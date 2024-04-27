傳普京連任後首外訪 下月赴華

【本報綜合報道】俄羅斯傳媒周四報道，俄羅斯總統普京當天出席俄羅斯工業家和企業家聯盟年度大會表示，計劃下月訪問中國。雖然他沒有明確說明訪華的具體日期，但考慮到提到的月份，這次訪問可能是其開始新一屆總統任期後的首次出訪。

陳文清訪聖彼得堡 與此同時，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清周三在俄羅斯聖彼得堡出席第十二屆安全事務高級代表國際會議之餘，亦出席金磚國家代表團團長午餐會，並與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫在內多國代表團團長舉行雙邊會談會見。

陳文清指出，隨着百年變局加速演進，世界加快走向多極化，資訊科技的廣泛應用及網絡空間的興起發展，為各國發展提供動力及機遇，也帶來新安全風險和挑戰；中方願與各國共同深入實踐全球安全倡議，攜手建構公正合理網絡空間國際秩序。

在會上，陳文清稱各方應該堅持尊重各國網絡主權，保障各國平等參與國際網絡空間治理權利，堅持維護網絡和平安全及遵守《聯合國憲章》，反對網絡衝突及網絡戰。中方堅持促進網絡開放合作，讓更多國家及人民分享網絡發展成果；堅持建構良好網絡秩序，打擊網絡犯罪，推動制訂網絡空間國際規則，令網絡空間長治久安。