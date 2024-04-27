外媒指探索售TikTok 字節跳動否認

【本報綜合報道】北京字節跳動周四發表聲明，指出外國傳媒有關字節跳動探索出售短片分享平台TikTok的消息不實，字節跳動沒有任何出售TikTok的計劃。

將美國法案稱為禁令 美國總統拜登於周三簽署法案，限令TikTok在270天到一年內與母公司字節跳動剝離，至周四外國傳媒The Information引述消息報道，字節跳動正在探索出售TikTok美國業務大部分股權的方案，優先考慮出售給科技行業以外的公司，而交易將不包括推薦視頻給TikTok用戶的演算法。

早在拜登簽署限令TikTok剝離母公司的法案後不久，TikTok行政總裁周受資在社交平台上載短片，揚言TikTok會在反對該項立法的訴訟中勝出。

隨後TikTok發表聲明，直接將美國的法案稱為「禁令」，並稱公司將在法庭上挑戰該法案：「相信事實和法律顯然站在我們這一邊，我們最終會獲勝。事實就是，我們已經投入了數十億美元來保證美國用戶的資訊安全，讓平台免受外界影響和操控。」