國家主席接見布林肯 籲求同存異不惡性競爭

兩國就多方面達5點共識 中國國家主席習近平昨天在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯，他表示中美競爭應該是共同進步而非零和博弈，兩國可以有自己的朋友及夥伴，不要針對、反對、損害對方；又主張「不日進，則日退」，希望雙方團隊繼續努力使兩國關係真正穩下來、好起來、向前走。中國外交部宣布中美達成五點共識。

促美勿說一套做一套 今年是中美建交45周年，習近平指出兩國關係歷經風雨並給出不少重要啟示，那就是兩國應該做夥伴而非當對手，應該彼此成就而非互相傷害，應該求同存異而非惡性競爭，應該言必信、行必果而非說一套、做一套；又提到自己提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條大原則，形容這是過去經驗的總結，也是走向未來的指引。

針對美國提倡大國競爭，習近平稱地球很大，人類面臨很多共同挑戰，古人說「同舟共濟」，現時是「同球共濟」；各國你中有我、我中有你，應該為實現共贏、多贏凝聚最大共識，這是中國看待世界及與美關係的基本出發點。他認為中美兩國作為大國，應該為世界和平承擔責任，為各國發展創造機會，為全球提供公共產品。

習近平提到去年與美國總統拜登在三藩市會面時提出「五大共同」支柱，即樹立正確認知、有效管控分歧、推進互利合作、承擔大國責任、促進人文交流，也是中美關係的四樑八柱。中方願意合作但應該是雙向，並堅持不結盟，要求美方不要搞「小圈子」；中方樂見美國自信開放及繁榮發展，希望美方積極正面看待中國發展。

王毅重申台問題紅線 中國外交部通報，布林肯提到美中雙方在兩國交往、禁毒、人工智能、人文交流等領域合作取得積極進展，美方不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求遏制中國發展、不尋求通過同盟關係反對中國，也無意與中國衝突，並堅持一個中國政策，希望與中方保持溝通，尋求更多合作，避免誤解誤判，負責任地管控分歧。

中國外交部長王毅同日與布林肯舉行會談時指出，中美關係總體止跌企穩，但負面因素仍然上升積聚，要求美方尊重彼此的核心利益，不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方紅線。他警告，中美做夥伴或做對手是兩國關係穩定發展的第一顆鈕扣；若美國總是視中國為最主要對手，中美關係將麻煩不斷、問題叢生。

王毅重申中方在台灣問題的立場，形容這是中美關係第一條不可逾越的紅線，要求美方切實兌現拜登不支持「台獨」、不支持「兩個中國」及「一中一台」、不把台灣作為工具遏制中國等承諾，並停止武裝台灣。他批評美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，形容這不是公平競爭而是遏制圍堵，不是去風險而是製造風險。

中國外交部表示，王毅與布林肯就烏克蘭問題、以巴衝突及北韓、緬甸等問題交換看法。雙方認為會談坦誠、實質性、建設性並達成五點共識，分別是同意加快落實兩國元首在三藩市達成的重要共識，保持高層交往和各層級接觸，進一步推進禁毒、氣候變化、人工智能合作，擴大兩國人文交流，就國際地區熱點問題加強溝通。

根據中方通報，中美繼續推進兩國關係指導原則磋商，將舉行人工智能政府間對話首次會議；同時舉行新一輪亞太事務磋商、海洋事務磋商，以及繼續開展領事磋商。中美禁毒工作組也將舉行高官會，美方歡迎中國氣候變化事務特使劉振民訪美。

芬太尼問題上有進展 布林肯昨天在美國駐北京大使館舉行記者會，指出中國在鴉片類藥物芬太尼問題上取得重要進展，但仍然有更多工作要做；美國希望中國經濟增長，但增長方式很重要，需要有公平的競爭環境。他稱已經就中國在南海的行動與中方溝通，表明美方對菲律賓的防務承諾牢不可破；又提到中國可以在全球危機發揮建設性作用，包括阻止伊朗及其代理人擴大中東地區衝突，但表達對中國向俄羅斯提供支持的擔憂。本報綜合報道

中方向美方強調台灣（圖）問題是第一條不可逾越的紅線。（Getty Images圖片） 美方希望中方可以協助阻止鴉片類藥物芬太尼流入美國。 中美達成五點共識