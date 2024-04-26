拆水壩恢復濕地 瀕危麻鳽重現
【本報綜合報道】澳洲麻鳽因濕地遭人為破壞野生數量減少正面臨瀕臨滅絕危機，然而在塔斯馬尼亞中部高地的一片濕地群島潟湖（Lagoon of Islands），自1980年來，近日首次偵測到澳洲麻鳽的鳴叫聲，顯示當地生態環境正在恢復。
屬鷺科鳥類 站立高一米
澳洲媒體周三報道，科學家認為澳洲可能只有不到1,000隻澳洲麻鳽，而鳥類專家香農（Geoff Shannon）直言，在塔斯馬尼亞省或只有50至100隻，但他卻在群島潟湖發現一對帶着雛鳥的澳洲麻鳽，濕地的記錄儀也檢測到了其交配鳴叫聲，讓他十分驚喜。澳洲麻鳽是一種大型鷺科鳥類，站立高度約一米。牠們受到驚嚇時，會站直並保持不動，以脖子上的條紋偽裝成蘆葦或水草。
當局1964年曾在群島潟湖築水壩，導致潟湖水位上升和水質變差，可供鳥類棲息的漂浮蘆葦墊也隨之消失。該省水電局環境科學家謝爾登（Bec Sheldon）表示，潟湖於2012年被排乾，次年更拆除水壩，種種措施已讓濕地植被恢復約九成，將吸引更多生物回歸。
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