拆水壩恢復濕地 瀕危麻鳽重現

屬鷺科鳥類 站立高一米

澳洲媒體周三報道，科學家認為澳洲可能只有不到1,000隻澳洲麻鳽，而鳥類專家香農（Geoff Shannon）直言，在塔斯馬尼亞省或只有50至100隻，但他卻在群島潟湖發現一對帶着雛鳥的澳洲麻鳽，濕地的記錄儀也檢測到了其交配鳴叫聲，讓他十分驚喜。澳洲麻鳽是一種大型鷺科鳥類，站立高度約一米。牠們受到驚嚇時，會站直並保持不動，以脖子上的條紋偽裝成蘆葦或水草。