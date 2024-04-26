亞洲首個Peppa Pig主題樂園 2027上海開幕

【本報綜合報道】亞洲首個兒童動畫小豬佩奇（Peppa Pig）戶外主題樂園周三宣布將落戶上海市崇明區長興島，希望親子家庭沉浸體驗童趣。該項目佔地面積約290畝，落成後將是全球規模最大的Peppa Pig戶外主題樂園，預計在2027年建成開園。

斥資26億 設主題酒店 該項目由美國玩具製造商孩之寶授權和上海脈馳文化發展有限公司全權引入並投資營運管理，投資額逾24億元人民幣（約26億港元），目前項目已進入創意設計階段。長興島開發建設管理委員會專職副主任蔡瀟飛認為，此次可提升上海東北部地區文旅產品國際知名度，也將賦予海內外遊客在上海更多元化的沉浸式主題娛樂體驗。

孩之寶集團全球體驗、夥伴關係和音樂高級副總裁普羅克斯（Matt Proulx）指出，將持續與上述公司合作，在中國開發更多項目，包括將小豬佩奇戶外主題樂園帶到更多城市。脈馳文化總裁趙陽稱，該項目配備獨立的主題酒店，為親子家庭提供一站式遊玩體驗。

上海擬建亞洲首個Peppa Pig主題樂園；圖為樂園的構想圖。 樂園將建在崇明區長興島（圖）。