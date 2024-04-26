建發電站揭古羅馬墓 2700年前隨葬品出土

意大利阿莫羅西市周三舉行記者會公布，在該市興建的發電站挖掘工程中，發現了一個保存完好的前古羅馬時期墓地，佔地1.3萬方米，建有88座墓葬，當中蘊藏豐富的隨葬品。經研究發現，該墓地歷史可追溯至鐵器時代末期及公元前7至8世紀之間。

葬品顯性別地位差異 考古人員發現，這些墓葬的隨葬品呈現性別差異，其中男性墓葬擺放不同武器，女性墓葬則擁有豐富的青銅製成的裝飾品，包括手鐲、吊墜、琥珀、加工過的骨頭等。考古人員另挖掘到大量形狀各異的花瓶，它們通常堆疊在一起，放在死者腳旁的預留空間。考古人員推測，這些墓葬特徵與坎帕尼亞內陸的「坑墓文化」有關。

另有部分墓葬十分獨特，藏有具特殊威望的物品，包括裝飾華麗的巨大青銅腰帶等。最具紀念意義價值的墓葬為兩個大型土丘墓葬，存在直徑約15米的巨型圓圈，反映墓葬與當時的社會精英有關。

鑑於這些文物的重要性，政府將邀請專家在阿莫羅西市設立專門的實驗室，對容器文物及其內部土壤進行分析和修復文物。專家將對骨頭殘骸進行人類學分析，及對土壤進行考古植物學分析。本報綜合報道