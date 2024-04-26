妻捲貪 西班牙首相停公務或辭職

【本報綜合報道】在妻子貝戈尼亞（Begoña Gómez）被指控涉嫌貪腐受查後，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）周三宣布取消未來幾天的全部公務行程，以考慮是否辭去首相職務，並下周一將宣布有關決定。

曾經被指控敲詐勒索的右翼反貪壓力團體「潔淨之手」（Manos Limpias），早前申訴指控貝戈尼亞涉嫌以權謀私和貪腐，協助一位和她有關係的有影響力商人，獲得西班牙公共管理部門的合約。馬德里一個法院的法官周三表示，正對事展開調查。

稱遭極端保守媒體針對 桑切斯在社交媒體貼出公開信，稱對妻子的指控是基於「不存在」的事實，是針對他妻子的「騷擾」行動，由「極端保守」媒體領導，並獲保守派和極右翼反對派支持。他寫道：「我並不天真。我知道他們對（貝戈尼亞）提出指控，不是因為她做了任何非法的事情，而是因為她是我的妻子，他們完全知道那不是真的。」

桑切斯稱，對妻子受到「前所未有」的攻擊表示遺憾，並正在反思是否值得繼續忍受這種情況：「我迫切需要回答一個問題，即是否值得（繼續留任首相）。我須要停下來想想，我是否應該繼續擔任政府首腦，還是放棄這崇高榮譽。」