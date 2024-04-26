澳洲調整畢業生簽證 7‧1實施

持BNO或香港特區護照人士受影響

研究生工作類別將更名為「職後教育工作類別」，申請者的最高合資格年齡將降至35歲或以下，香港特區護照和英國國民海外（BNO）護照持有人的合資格年齡維持在50歲以下。申請人必須持有與「中長期戰略技能清單」（MLTSSL）列出職業密切相關的副學士學位、文憑或行業資格，具有學位或更高資格的申請人將不再有資格參加此類別，必須申請「高等教育後工作類別」。申請人最多可以繼續居留18個月，香港特區護照或BNO護照持有人最多可以居留5年。