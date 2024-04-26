喬治華盛頓號列根號 今夏「身份」互換

【本報綜合報道】美國海軍周三宣布，航空母艦喬治華盛頓號即將從東岸基地啟航，準備返回位於日本的前母港前沿部署。它完成環繞南美洲航行後，今年夏天將在西岸基地與目前駐守日本的姊妹艦列根號，展開歷史性的航空母艦「身份」交換。

喬治華盛頓號將在當地時間昨日駛離維珍尼亞州諾福克海軍基地，南下前往南美洲展開代號「南方海洋2024」部署行動，隨行還有神盾驅逐艦波特號及補給艦約翰‧倫索爾號。這支艦隊目前計劃訪問巴西、智利、秘魯，途中將航經南美洲最南端合恩角，由大西洋進入太平洋；來自11個國家合共24名軍官將在喬治華盛頓號服役。

喬治華盛頓號將長駐日

當完成「南方海洋2024」部署行動後，喬治華盛頓號今年夏天將停靠加州北島海軍航空站，與從日本遠道回國而來的列根號，交換美國前沿部署海軍部隊航空母艦的身份。這是喬治華盛頓號第二次成為長駐日本的美國航空母艦，對上一次是2008年至2015年；它也是美國第一艘前沿部署日本的核動力航空母艦，第二艘是列根號。