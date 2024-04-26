米蘭維護居民安寧 擬設午夜外賣禁令

雪糕薄餅無幸免 被斥扼殺文化 意大利著名旅遊城市米蘭最近以遏止噪音、保障居民安寧為由，擬立法禁止午夜後在旺區出售外賣食品和飲料，連意大利人和遊客最愛在深夜街頭閒逛時邊走邊吃的意式雪糕（gelato），以及日常食品薄餅（pizza）也不例外。批評者指立法有違當地文化，呼籲就算通過立法，也應對意式雪糕和薄餅網開一面。

根據市政府提出的立法建議，米蘭12個最繁忙地區的食肆不可在平日和周日的凌晨零時30分至早上6時，以及周末凌晨1時30分至早上6時，向顧客供應外賣食品和飲料，也不可提供戶外餐座。

法案勢通過 最快下月實施 米蘭市負責安全事務的副市長格拉內利（Marco Granelli）近日宣布上述立法建議時稱，是要維護相關地區的「安寧」。他在社交媒網發文說：「我們的目標是在社交和娛樂，以及居民的和平與健康之間尋求平衡。我們相信一座充滿活力的城市，年輕人和老年人都有可以共同分享的空間。」官員亦表示，該禁令對於解決住宅區噪音過大問題十分必要。

法案一旦通過，預料會在今年5月17日至11月4日旅遊旺季實施，米蘭居民可在5月初之前提出反對意見。意大利零售商協會Confcommercio米蘭分會秘書長巴爾別里（Marco Barbieri）雖然預料法案會獲得通過，但批評它「違反常識」。他說：「如果一個意大利家庭出去吃薄餅，然後想出去邊散步邊雪糕，根據這項法令，他們會被罰款。」

巴爾別里雖承認一些居民受噪音干擾，但他補充說，米蘭有很多適合派對區域，不會打擾居民，需要開放至更晚，而非提前關閉。他也認為，米蘭的大多數年輕人到晚上10點以後才考慮外出用膳，尤其是在炎熱的夏天，因此午夜就不准外賣為時過早；他更希望雪糕、薄餅和水繼續可在午夜後外賣。本報綜合報道