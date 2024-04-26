也門叛軍攻紅海商船 聯軍攔阻

【本報綜合報道】伊朗與以色列日前首度互相直接攻擊後，隸屬於伊朗「抵抗軸心」武裝勢力的也門叛軍青年運動，連續兩天攻擊紅海地區船艦，目標包括一艘在美國登記的商船，但施襲武器遭美國及聯軍摧毀。惟在區內部署執行護航任務的歐洲防空軍艦減少兩艘，恐怕令青年運動有機可乘，準備發動新一波大規模對海攻擊。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，也門薩那時間周三早上11時51分，一艘聯軍艦艇成功在亞丁灣，迎戰一枚青年運動從也門根據地發射的反艦彈道導彈，估計攻擊目標是在美國登記的商船約克敦號；該船由美國公司持有及操作，當時載有22名船員，其中18名船員是美國人，餘下是希臘人。

歐洲減部署兩艦 與此同時當天中午12時07分及下午1時26分，美軍在青年運動也門根據地迎擊及摧毀4架無人機。

歐盟海軍公布，希臘護衞艦海卓拉號周四在亞丁灣為一艘商船護航期間，合共迎戰兩架對航行自由構成迫在眉睫威脅的無人機，第一架被擊落，第二架改變飛行路線。德國聯邦國防軍公布，護衞艦黑森號上周六穿越埃及蘇彝士運河返回地中海，結束在紅海的護航任務，該艦部署該海域期間執行18次任務為27艘商船護航，也曾經擊退青年運動4次攻擊；德方目前計劃派出另一護衞艦漢堡號今年8月到紅海巡航。另一方面，荷蘭國防部周二表示，護衞艦特龍普號完成在紅海為期半個多月的部署任務，目前駛往印度作為其印太地區巡航第一站，之後經加勒比海及大西洋回國。