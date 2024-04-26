反猶太示威遭警清場 德州大學34人被捕

聲援哥倫比亞大學

德州大學是周三示威規模最大的大學之一，大批學生在校內聚集，部分人在校長辦公室外靜坐，要求校方停止與以色列攻打巴勒斯坦加薩地帶有關的公司合作，他們在校長同意會面後散去。校園內其他示威者無視校方警告後，警方在校方請求和州長艾博特指示下，派出配備防暴裝備的警員和騎警進入校內驅散人群，期間爆發衝突，多人被警員制服在地並帶走，大部分被捕人士被控非法侵入罪。艾博特立場親以色列，他在社交網發文表示，會繼續拘捕行動直至示威者散去，在德州任何公立學院或大學參與仇恨、反猶太示威的學生應該被退學。