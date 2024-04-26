反猶太示威遭警清場 德州大學34人被捕
【本報綜合報道】反猶太示威席捲美國多間大學，學生紛紛在校園聚集和設置帳篷聲援紐約州哥倫比亞大學的示威者。示威浪潮周三蔓延到南部德州，德州大學示威者拒絕散去後，數百名防暴警員進入校園清場，場面混亂，至少34人被捕。
聲援哥倫比亞大學
德州大學是周三示威規模最大的大學之一，大批學生在校內聚集，部分人在校長辦公室外靜坐，要求校方停止與以色列攻打巴勒斯坦加薩地帶有關的公司合作，他們在校長同意會面後散去。校園內其他示威者無視校方警告後，警方在校方請求和州長艾博特指示下，派出配備防暴裝備的警員和騎警進入校內驅散人群，期間爆發衝突，多人被警員制服在地並帶走，大部分被捕人士被控非法侵入罪。艾博特立場親以色列，他在社交網發文表示，會繼續拘捕行動直至示威者散去，在德州任何公立學院或大學參與仇恨、反猶太示威的學生應該被退學。
在加州，南加州大學亦有約100名學生在校內設置帳篷抗議，警員周三進入校園驅散示威者和拆除帳篷，示威者高叫「羞恥」，約50人被捕。位於羅德島州的布朗大學，學生亦築起帳篷，支持在巴勒斯坦的學生和小孩。在麻省，哈佛大學日前關閉哈佛園防止示威者聚集，惟學生周三湧到該處抗議。
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