以軍兩預備役待命 隨時攻入拉法

【本報綜合報道】以色列一名高級國防官員周三表示，以色列國防軍已經完成所有攻佔巴勒斯坦加薩地帶最南端城市拉法的必要準備，可以在收到政府命令後展開行動。同日，以色列陸軍電台宣稱，以軍準備好派遣兩個預備役旅到加薩地帶。

以色列總理辦公室發言人表示，繼續進行地面行動，但沒有交代時間線。有報道指出，國防軍總參謀長哈列維、國家安全局局長巴爾等以色列國防高官周三前往埃及，協調以軍進攻拉法行動，他們與埃及情報總局局長卡邁勒、武裝部隊總參謀長阿斯卡爾會面。埃及此前已經警告以色列，進攻拉法會招致大屠殺及廣泛破壞。

以軍相信回教激進組織哈馬斯仍然有6個營在加薩地帶作戰，4個在拉法，兩個在加薩地帶中部，哈馬斯把從以色列擄走的人質扣押在拉法。此前，以軍在加薩地帶北部、中部、南部汗尤尼斯的地面行動合共消滅18個哈馬斯營。以色列陸軍電台表示，正在北部邊境執勤的第679預備役裝甲旅及第2預備役步兵旅，已經準備好調派到加薩地帶中部。

知情人士指出，預備役旅近來數周接受作戰訓練，將接替現時負責看守加薩地帶中部走廊的納哈爾旅，其中一個預備役旅會部署到加薩地帶東西向帶，另一個負責保護美國在加薩地帶中部沿岸建立的臨時碼頭。納哈爾旅加入第162師，準備包括進攻拉法和加薩地帶中部的未來行動。

內閣或批准撤離加薩平民 消息指，以色列戰時內閣計劃於未來兩周開會批准撤離加薩地帶平民，首階段在拉法市，預料需時約一個月，將與美國、埃及和其他阿拉伯國家協調。以色列國防部購入4萬個帳篷用於安置從拉法撤離的巴勒斯坦人，每個可以容納10人至12人，網上流傳汗尤尼斯已經設置一排排的帳篷。