哈馬斯傳願意停火5年 要員開出條件

冀巴勒斯坦沿1967年前邊界建國 以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月起在加薩地帶爆發衝突，雙方在第三方多次斡旋下還未達成停火共識。哈馬斯政治局一名成員周三接受美國傳媒專訪時提出，只要巴勒斯坦能夠沿着1967年六日戰爭前邊界建立國家，哈馬斯就願意與以色列停火5年甚至更長久的時間，並解除武裝並轉型為政黨。

報道指出，哈亞（Khalil al-Hayya）屬於哈馬斯高級成員，代表該組織參與停火及交換人質談判，目前身處土耳其伊斯坦布爾。他在訪問指出，哈馬斯想加入由法塔赫領導巴勒斯坦解放組織，在加薩地帶及約旦河西岸地區組成一個團結政府，願意接受在約旦河西岸地區及加薩地帶建立一個享有完全主權巴勒斯坦國，並根據國際解決方案讓巴勒斯坦難民返回家園。

可解除武裝轉型政黨 如果上述方案實現，哈馬斯軍事力量將解散，哈亞直言：「所有反抗佔領者的人們之經歷，當他們獨立並獲得自己的權利及國家時，這些力量做甚麼？他們已經變成政黨，他們的戰鬥力量變成國家軍隊。」

遭以削弱少於20%能力 以色列國防軍正在準備進攻加薩地帶最南端城市拉法，哈亞稱這些攻勢不會摧毀哈馬斯，在加薩地帶以外政治領導層與加薩地帶之內軍事領導層聯絡，沒有受戰事影響，雙方之間接觸、決定、指示都是通過協商作出。他指出，無論是人力還是在戰場上，以色列都沒有摧毀哈馬斯超過20%能力；如果以色列無法消滅哈馬斯，解決辦法只有達成共識。他強調，哈馬斯不會在永久停火及以色列軍隊全面撤出加薩地帶要求上讓步，已經就釋放人質及以色列釋放囚禁的巴勒斯坦人數量層面讓步，不知道在加薩地帶到底還有多少人質生還。

哈亞表明拒絕任何非巴勒斯坦人在加薩地帶陸上及海上存在，哈馬斯會以佔領國身份對待在加薩地帶海空任何軍事力量。

他聲言，哈馬斯不後悔去年10月7日突襲以色列，認為行動成功地實現讓巴勒斯坦問題重新引起世界關注目標，以色列剷除哈馬斯的努力將無法阻止巴勒斯坦未來武裝起義，並反問：「假設以色列摧毀了哈馬斯，巴勒斯坦人就不存在了嗎？」本報綜合報道