俄副防長受賄案 多名同謀曝光

已查至少5年

伊萬諾夫於周二黃昏突然遭扣留，他稍早前曾參加國防部長紹伊古主持的高層會議。其中一名同謀是博羅金（Sergey Borodin），他與伊萬諾夫周三在莫斯科一所法院出庭，法官下令對兩人審前羈押。法庭公布的圖片顯示，伊萬諾夫上庭時仍穿着軍服。法院下令扣留福明，指他涉嫌和其他人在房屋翻新項目中，賄賂伊萬諾夫及博羅金。福明是一家建築公司的始創人之一，公司與伊萬諾夫有關，曾承包國防部合約。