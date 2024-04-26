俄副防長受賄案 多名同謀曝光
【本報綜合報道】俄羅斯國防部高層貪腐事件曝光，伊萬諾夫涉嫌巨額受賄被捕後革除副部長職務，包括副部長福明在內的多名同謀逐一落網。塔斯社周三報道，調查人員追查伊萬諾夫已有很長時間。新聞網站「Lenta.ru」引述消息指，調查至少花了5年。
已查至少5年
伊萬諾夫於周二黃昏突然遭扣留，他稍早前曾參加國防部長紹伊古主持的高層會議。其中一名同謀是博羅金（Sergey Borodin），他與伊萬諾夫周三在莫斯科一所法院出庭，法官下令對兩人審前羈押。法庭公布的圖片顯示，伊萬諾夫上庭時仍穿着軍服。法院下令扣留福明，指他涉嫌和其他人在房屋翻新項目中，賄賂伊萬諾夫及博羅金。福明是一家建築公司的始創人之一，公司與伊萬諾夫有關，曾承包國防部合約。
紹伊古曾於2012年短暫出任莫斯科州州長，時任副州長是伊萬諾夫，至2016年調入國防部。翻查兩年前的報道，一名與博羅金同名同姓的俄軍上校，在一宗涉及挪用大片軍方土地的刑事案件中接受認罪協議。博羅金曾是負責部隊住屋的國防部官員，他同意指證其他串謀犯罪人士。貪污現象持續超過10年，造成至少9億盧布（約7,643萬港元）損失。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：