加入烏軍 前美兵稱愛用AK74

【本報綜合報道】一名加入烏克蘭軍隊擔任狙擊手的美國退伍軍人表示，他與同袍更喜歡發射5.45×39毫米子彈的AK74突擊步槍，而不是西方國家援助步槍；又稱俄烏兩軍均擁有很多AK74突擊步槍，奪下俄軍陣地後更易獲得彈藥補給。

美國傳媒周一報道，前美軍波奎特（Jonathan Poquette）在烏軍第59摩托化步兵旅轄下的「朝鮮連」服役，負責偵察、前線突擊作戰及防守。波奎特今年1月負傷，其後在基輔治療及訓練。他稱烏克蘭曾經是蘇聯一部分，大量蘇聯時代武器遺留在烏克蘭境內，因此在戰鬥中廣泛使用。他認為，西方國家向烏克蘭捐贈大批步槍，用於發射5.56×45毫米北約標準彈，但最近彈藥供應十分短缺。AK74突擊步槍最初設計於1970年代，改進型AK74M突擊步槍1991年成為俄軍制式武器至今。

烏軍需火炮及彈藥 波奎特透露，烏軍同袍面對彈藥短缺，不得不愈來愈多選擇射擊目標。由於美製高機動火箭系統的火箭彈短缺，被迫停止打擊戰爭初期可打擊的目標。波奎特還稱，所在部隊被迫派出步兵攻擊小股前進的俄軍，而不是使用間接火力消滅，令烏克蘭士兵面臨更大風險。他強調烏克蘭現時急需火炮和彈藥，而不是坦克等更先進裝備。