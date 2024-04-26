美日在聯國促禁太空武器 俄方否決

【本報綜合報道】俄羅斯於周三在聯合國安全理事會否決一項由美國及日本發起、呼籲禁止所有國家在太空部署大殺傷力武器的決議案。美國斥責俄羅斯否決決議案是恥辱，俄羅斯反駁，稱美國帶頭反對全面禁止在太空部署武器。

該決議草案呼籲所有國家不要在太空部署核武或其他大殺傷力武器，並不要開發該等武器，並且同意需要核查遵守情況。在聯合國安全理事會15個成員國中，有13個投票贊成，但俄羅斯反對、中國棄權。

美方轟是恥辱 俄羅斯和中國在會上提出決議草案修正案，呼籲所有國家「採取緊急行動，永久禁止在太空部署武器，並消除在太空對太空、太空對地球和地球對太空三種情況使用武力的威脅」。修正案未達到最低門檻9票贊成票而未通過，當中美國投反對票。

美國常駐聯合國代表托馬斯—格林菲爾德在決議草案被否決後稱，俄羅斯總統普京曾經表示無意在太空部署核武，質問俄方否決決議案是否隱瞞了甚麼，還說：「這令人困惑，也是恥辱。」

俄羅斯常駐聯合國代表納班濟亞批評決議草案「絕對荒謬且政治化」，指出它未能夠禁止所有類型太空武器；又對托馬斯—格林菲爾德道：「我們希望禁止在外太空放置任何類型的武器，而不僅僅是大殺傷力武器；但你不希望這樣。讓我問你同樣的問題：為甚麼？」

納班濟亞續指，美國自2008年以來一直阻止俄羅斯和中國提出一項禁止在太空部署武器的條約。他說：「如果我們回想美國及其盟友，不久前宣布在太空部署武器的計劃，美國和日本的大部分行動就會變得清晰起來。」