烏可擴攻俄範圍 打擊後勤設施

俄方勢改變戰略

美國傳媒分析指出，隨着更多射程更遠的陸軍戰術導彈系統交付烏克蘭，這將迫使俄羅斯把軍事供應倉庫、指揮及控制設施、攻擊直升機進一步向後退往前線後方，變相令俄方難以有效地持續密集式攻擊前線烏方部隊。俄羅斯軍事領導層需要作出平衡選擇，在如何保護及轉移易受攻擊的資產同時，不會實際上減少其戰鬥價值。陸軍戰術導彈系統不是烏克蘭第一款接收的長程對地打擊武器，此前分別從英國及法國獲得暴風影空射巡航導彈及SCALP-EG空射巡航導彈。陸軍戰術導彈系統最大優勢是機動性，可以事前部署接近前線的地區，準備好數分鐘內發射打擊目標。惟空射巡航導彈由部署後方的戰機搭載，由獲取目標方位到飛抵轟炸可能長達兩小時。