獲遠程陸軍戰術導彈 烏即兩度向俄進犯

美國防部爆拜登2月中鬼祟拍板提供 美國總統拜登周三簽署援助烏克蘭法案後，五角大樓同日證實，美方本月較早前秘密向烏方付運遠程版的短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統，射程由去年提供的165公里版本大幅增加至300公里。美國傳媒披露，烏克蘭收到該款「夢寐以求」的武器後立即投入戰場使用，過去一周兩度攻擊俄羅斯軍事目標。

美國國防部周三公布，將向烏克蘭提供總值10億美元（約78億港元）武器；發言人加恩（Garron Garn）表示，總統拜登今年2月中秘密批准向烏克蘭轉移遠程版陸軍戰術導彈系統，它們納入3月12日公布的3億美元（約23.4億港元）援烏計劃，並最終本月較早前交付烏克蘭。加恩表示，當時美方因應烏方的行動安全要求，未有宣布援助遠程版導彈系統；至於如何使用該武器的問題，他稱留給烏克蘭軍方回答。

俄用朝導彈逼美改立場 美國傳媒周三引述高級美方官員報道，美國上周才付運遠程版陸軍戰術導彈系統，拜登批准的交付數量過百枚，同時還有更多彈頭為集束彈、去年10月已經供應烏克蘭使用的短程版陸軍戰術導彈系統。雖然拜登政府一直以自身庫存不足、擔心影響美國軍方戰備狀態為由，拒絕援助烏克蘭遠程版陸軍戰術導彈系統，但隨着俄羅斯今年起使用北韓製彈道導彈，加強攻擊烏克蘭民用基礎設施，美方決定改變立場。

報道指出，美國白宮國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議主席布朗一致向拜登建議，答應烏克蘭的請求提供遠程版陸軍戰術導彈系統。美方官員表示，拜登政府相信援助這款武器，可以迫使俄羅斯把重要指揮及控制設施，以及其他高價值目標例如航空部隊向後方轉移，並且容許烏克蘭對克里米亞半島重要地區構成打擊威脅，包括克里米亞大橋及黑海艦隊使用的港口及設施。

毀克里米亞基地防空系統 高級美國官員透露，烏克蘭上周三及周二兩度使用遠程版陸軍戰術導彈系統，第一次使用的對象是克里米亞半島占科伊空軍基地，第二次攻擊的目標是亞速海港口城市別爾江斯克的俄羅斯士兵。烏克蘭軍方曾經針對上述攻擊占科伊空軍基地的行動表示，成功擊中俄羅斯4個S400防空導彈系統、3個雷達站、一個防空指揮所、一個防空指揮及控制系統。值得留意的是，上述兩個俄羅斯軍事目標均遠離戰場前線。

美國能夠向烏克蘭提交遠程版陸軍戰術導彈系統，主要原因分別是自身採購更多同型號武器補充庫存，以及取代該款武器、同屬於短程地對地彈道導彈的精準打擊導彈開始交付。陸軍戰術導彈系統設有多個型號，使用的彈藥分別是集束彈及單一彈頭，集束彈用於執行區域效應及反裝甲的任務，單一彈頭主要用於實施精確打擊。本報綜合報道

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