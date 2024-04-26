華南降雨倍升 63年來第二勁

續發天氣預警 廣東局部累計千毫米 華南、江南周三迎來新一輪降雨，廣東中南部部分地區昨有大暴雨，局地特大暴雨。華南、江南等地本月以來接連出現多輪強降雨，累計雨量較常年同期顯著偏多。廣東從化局地累計雨量超過1,000毫米，華南地區降水較常年同期偏多一倍以上，為1961年以來的第二新高。

強對流天氣 網民指汕尾落雹 中央氣象台昨日上午8時繼續發布暴雨黃色預警和強力對流藍色預警，明日至下周二江南、華南、貴州等地仍有較強降雨，部分地區有暴雨，局地有大暴雨，並伴有強對流天氣。廣東昨日仍受高空槽和切變線影響，粵北、珠三角、粵東有暴雨到大暴雨，有網友稱汕尾城區和海豐縣下起冰雹。

月底前，江南及華南中北部等地還有新一輪降雨，廣東、廣西東部等地強降雨頻繁，並與上一輪降雨區域有所重疊，發生中小河流洪水、山洪、地質災害等風險高。根據《廣東省氣象災害防禦條例》規定，當氣象部門發布暴雨橙色預警信號，學生可以延遲上學，上學、放學途中的學生應當就近到安全場所暫避。

北方回暖 陝西河北破30℃ 相反，北方多地周三起迅速迎來回暖，多地升幅6至12℃，局地14℃以上，陝西、山西、河北南部、河南西部等地最高氣溫將陸續突破30℃，氣溫大幅偏高於常年，不少地方將刷新今年來新高。大城市中，石家莊、鄭州昨天氣溫首次上探30℃，太原和西安最高氣溫今日達32℃，鄭州達31℃，迎來夏日感覺。不過，北方晝夜溫差大，山西多地的溫差可達20℃甚至更高。本報綜合報道