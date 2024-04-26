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神舟十八號成功升空
神舟十八號載人飛船昨日晚上8時59分在內蒙古自治區酒泉衞星發射中心，由長征二號F遙十八運載火箭搭載發射升空。當入軌後，神舟十八號將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接天和核心艙徑向端口，形成3船3艙組合體。
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