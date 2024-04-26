AI聲音侵權案 判賠原告27萬

合作影音公司擅出售

原告殷姓配音師發現自己的聲音被AI化，放在名為「魔音工坊」的手機應用程式上，以「魔小璇」的名義發售。殷×以侵害其聲音權益為由，起訴魔音工坊的營運公司北京某智能科技有限公司等5間公司，要求他們停止侵權、賠禮道歉，及賠償經濟和精神損失。惟上述公司均否認侵權。其中，北京某智能科技有限公司認為，魔音工坊中的聲音產品來源合法，來自某軟件公司，但該軟件公司則稱涉事聲音來自某影音文化傳媒有限公司。影音公司認為，曾與殷×合作，約定經對方錄製形成的作品著作權歸公司所有。