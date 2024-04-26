離婚冷靜期捅殺妻子 男子判死

【本報綜合報道】廣東省廣州市中級人民法院昨日一審公開宣判，一名在離婚冷靜期內殺害妻子的男子故意殺人罪成，判處死刑及剝奪政治權利終身。

被告趙留超與死者周×霞於2011年登記結婚，去年7月7日因感情不和向河南省平輿縣民政局婚姻登記處申請協議離婚。同月30日晚，周×霞在親友等6人陪同下，與趙留超約定在廣州市某工業園門口見面。趙留超持隨身攜帶的尖刀捅刺妻子及其親友，導致妻子死亡及4人受傷。法院認為，被告故意非法剝奪他人生命，造成多人死傷，行為已構成故意殺人罪。被告主觀惡性大，犯罪手段殘忍，後果嚴重，應予嚴懲，法院依法作出上述判決。

具家暴前科 另傷4人 死者妹妹周梅透露，趙留超長期不務正業，不僅家暴妻子，還多次出軌。周×霞多次提出離婚，趙留超卻軟硬兼施，又威脅假如離婚便殺死她的家人。去年7月，周×霞再次提起離婚。為徹底擺脫趙留超，周×霞向趙留超及對方家人轉帳大約40萬元人民幣（約44萬港元），而趙留超最初也同意了離婚，但後來又反悔，最終釀成血案。