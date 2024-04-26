中央金融辦籲穩中求進防範風險

文章以「堅持穩中求進工作總基調」為題，指走中國特色金融發展之路，既要有正確的立場、思想和戰略，也要有正確的策略和方法。穩中求進工作總基調是治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。「金融活，經濟活；金融穩，經濟穩」，做好金融工作更要堅持穩中求進。如果金融搞不好，甚至爆發金融危機，那麼經濟發展必然受到重挫。穩不是不作為，不是機械求穩，而是要在穩住基本態勢中不斷解決問題、不斷前進。