工行青海省分行設立人民武裝部

【本報綜合報道】中國工商銀行（下稱工行）青海省分行人民武裝部近日在西寧舉行揭牌儀式，標誌着西寧市首個央企基層武裝部正式成立，為全國金融機構首個基層武裝部。

履行國防義務 儀式於上周五舉行，由青海省軍區少將副司令員朗杰、工商銀行青海省分行行長博來共同揭牌，西寧警備區大校司令員劉翔宣布任職命令，西寧市委常委、副市長王剛致詞。劉翔表示，在國有企業中建立人民武裝部，是依法落實民兵制度，履行國防義務，加強國防建設的客觀要求。工行青海分行人民武裝部的設立，標誌着西寧首批院校和重點企事業單位基層武裝部設立工作取得階段性成效，也為全市重點企事業單位基層武裝機構籌建工作起到了示範引領作用。

自青海全省企業、高校、經濟技術開發區設立基層武裝部工作部署開展以來，西寧市軍地先期對全市200多家規模以上企業進行比照排查，指導縣、區人武部對69家重點企事業單位開展了工作調研，確定了5家首批籌建單位，有序推動基層武裝部設立籌建工作。西寧市市委常委、西寧警備區政治委員巢建國指出，在院校、國企和開發區成立人民武裝部，是落實黨管武裝制度的重要舉措，更是自覺履行國防義務、積極支持國防建設的具體實踐。