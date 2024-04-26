台國防部由文人帶領 顧立雄：增戰力護穩定

賴清德公布第6波內閣成員 台灣候任總統賴清德將於下月20日宣誓就職，新內閣人事任命陸續公布，國防部長一如外界所料由顧立雄出任。現任國安會秘書長的顧立雄，將成為台灣史上第7位文人國防部長。他強調要不斷加強台軍戰鬥力，以實力與決心參與印太區域協同性阻嚇，延後北京軍事冒進時間，確保台海和平。

賴清德昨日主持記者會，公布第6波內閣人事任命。外交部長由總統府秘書長林佳龍接棒，現任外交部長吳釗燮改任國安會秘書長。屏東縣前縣長潘孟安出任總統府秘書長，蔡明彥留任國家安全局局長，國家安全會議諮詢委員嚴德發出任退輔會主委。兩岸事務方面，海基會副董事長邱垂正接掌陸委會主委；行政院副院長鄭文燦接任海基會董事長。輿論認為，兩人對大陸均屬鴿派的溫和立場。

缺乏軍人歷練備受質疑 賴清德稱，現在的國防部長跟過往不同，顧立雄具備多方面長才，他是擔任國防部長的不二人選，相信能有很好成績。面對外界質疑缺乏職業軍人歷練，是否能承擔文人領軍的重任。顧立雄表明，會與專業的台軍團隊，包括軍令、軍備及軍政等相關部門，一起打造現代化勁旅，加速和加強不對稱作戰、建構聯合作戰能力，並實戰化訓練。他指出，後備制度改革是艱巨挑戰，要讓後備部隊形成有效戰鬥力，讓全世界能看見台灣有自我防衞的決心與實力。

對於區域形勢，顧立雄指印太區域的協同性嚇阻具體作為正在逐漸形成，台灣是其中最重要一環，首要目標是複雜化對岸的算計，確保台海和平穩定是他的職責。林佳龍則表示，台灣面對的國際處境相當特別，外交攸關台灣的生存發展，台灣未來要走「成熟穩健、令人信賴」的外交政策路線，特別是以民主為基礎的價值外交、產業強盛的經貿外交。他將發揮跨域整合經驗，希望為台灣外交增新力量。本報綜合報道