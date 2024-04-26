比利時辦禁毒對話 中歐拓展合作

【本報綜合報道】第三屆中歐禁毒對話周二在比利時布魯塞爾舉行，雙方一致認為中歐面臨合成毒品濫用不斷增加、新精神活性物質市場擴張、毒品化學品走私路線複雜多變、利用新科技犯罪多發等諸多挑戰，應加強溝通、增進互信、妥處分歧、推動合作，進一步加強政策協調，拓展合作領域，共同因應新挑戰，推動全球毒品問題共治。

17成員國與會 對話由歐盟委員會移民和內部事務總司執法和安全司負責人主持，8個歐盟機構及法國、德國、西班牙、匈牙利等17個成員國共60餘人，與中國國家禁毒委員會相關負責人率公安部禁毒局、外交部歐洲司、駐歐盟使團有關人員對話。雙方本着「友善、坦誠、務實、合作」的原則，圍繞禁毒政策、毒情形勢、立場協調等議題展開深入對話。

中歐年度禁毒對話機制依據第20次中國歐盟領導人會晤共識建立，前兩次對話分別於2021年及2022年在線上舉行。雙方周一至周三在對話框架下，分別召開中歐易製毒化學品聯合後續小組會議和案件交流會議。