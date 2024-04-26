晤匈外長 王毅冀歐盟理性看待華發展

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周三在北京與匈牙利外交部長西伊亞爾托舉行會談，王毅表示中方願同匈方保持密切溝通，深化兩國政治互信，推進共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係邁向更高水平；又稱中方讚賞匈方排除干擾和壓力，堅定深化對華合作。

西伊亞爾托表示，匈牙利反對「脫鈎斷鏈」，始終認為視中國為威脅只會錯失機遇，把中國當夥伴才是正確選擇。匈牙利歡迎中國進一步加大對匈牙利投資，願在共建「一帶一路」框架下推進重點項目建設，不斷深化匈中各領域互利合作。雙方亦就烏克蘭危機等共同關心的問題深入交換意見。