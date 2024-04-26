美斥資逾億 延多地F16壽命包括台

雷神公司取得總值1,375萬美元（約1.07億港元）合約，為台灣、埃及、印尼、約旦、南韓、摩洛哥、沙特阿拉伯、泰國的F15戰機及F16戰機，合共229個引擎提供技術支援，預計2026年3月15日前完成。近年來，美國國務院通知國會對台軍售項目未見到以上合約，推斷因軍售金額未超過5,000萬美元（約3.9億港元），屬於小額軍售範圍而不需通知國會，並提交國防部國防安全合作局公告。

美副卿指歐印太國家關注台海

此外，美國副國務卿坎貝爾周三在智庫哈德遜研究所談到台灣海峽局勢時表示，過去通常只有美國在談，現在歐洲、印太和其他地區的國家都紛紛加入，為協助維持台灣海峽和平穩定的議題發聲並參與。他指出，美國與日本深入且密集討論如何強化台日非官方關係，以及採取步驟釋放決心維持威懾信號。